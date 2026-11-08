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Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Yankesicilik#İstanbul Fatih#Hırsızlık
Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 09:29

İstanbul, Fatih'te kalabalığı fırsat bilerek vatandaşların ceplerine uzanan yankesici güvenlik kameralarına takıldı. Peş peşe gerçekleştirdiği iki hırsızlığın ardından adım adım izlenen 36 yaşındaki H.D., tramvay durağı yakınlarında gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te yankesicilik olaylarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi

Ekipler, 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen iki farklı yankesicilik olayı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi

Saha araştırmaları ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi

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Şüphelinin, 10 adet suç kaydı bulunan H.D. olduğu tespit edildi. Ekipler, takibe aldıkları H.D.’yi 28 Ekim tarihinde Aksaray Tramvay Durağı çevresinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Güven timleri suçüstü yakaladı: 10 suç kayıtlı yankesici cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Yankesicilik#İstanbul Fatih#Hırsızlık

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