‘Güven olursa çarklar döner’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, son gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler, otoyolları, havaalanları dövize endeksli, faizin de dövize endeksleneceği kimin aklına gelir? Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz.

KİMLER DOLAR ALIP SATTI

Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı; bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık. Siyasi iktidar ‘yaptığımız her şey şeffaf, kimse rant sağlamamıştır’ diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın ‘Kimseye avantaj sağlamadık’ demesini bekliyoruz.

Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor. Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek.

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HER LİDERİN KAFASINDA İSİM VARDIR

(Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığı) İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı’nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var.

İKTİDARA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Şimdiden iktidara geldiğimizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz.

Millet İttifakı’na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar.

EMEKLİYE YÜZDE 50 ZAM LAZIM

Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Türkiye freni patlamış kamyon gibi, 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en geç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse, çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım. HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca.”

Kılıçdaroğlu’nun medya temsilcileriyle buluşmasında gündem ekonomi ve cumhurbaşkanlığı adaylığıydı.