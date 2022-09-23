Güven Güner: Cinayetleri cin işledi

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Güler ifadesinde “Ben 3-4 ay kadar önce silahla vurulmuştum. O günden sonra ‘Hannas’ denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bu cinayetleri işleyen ‘Hannas’ dediğim varlıktır.

Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Güler’e yardım ettiği iddia edilen Onur Saygun, Nevzat Aslan, Uğur U., Ferdi Taşdemir ve Atilla Ü. (17) de Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Onur Suygun ifade sonrası savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.