Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Güven Güner: Cinayetleri cin işledi

Güncelleme Tarihi:

#Güven Güner#Katil#Cin
Güven Güner: Cinayetleri cin işledi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Başakşehir ve Küçükçekmece’de üç kişiyi öldürüp, ikisi polis dört kişiyi yaralayan ve çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanan şüpheli Güven Güler’in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Güler ifadesinde “Ben 3-4 ay kadar önce silahla vurulmuştum. O günden sonra ‘Hannas’ denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bu cinayetleri işleyen ‘Hannas’ dediğim varlıktır.

Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Güler’e yardım ettiği iddia edilen Onur Saygun, Nevzat Aslan, Uğur U., Ferdi Taşdemir ve Atilla Ü. (17) de Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Onur Suygun ifade sonrası savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güven Güner#Katil#Cin

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya