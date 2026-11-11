Guterres’ten temiz enerji çağrısı

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Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmak ve daha güvenli ekonomiler oluşturmak açısından önem taşıdığını vurgulayan Guterres, hazırlanan yol haritasının bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

EKONOMİK YÜK OLUŞTURUYOR

Fosil yakıtların iklim krizinin yanı sıra ekonomik ve güvenlik sorunlarına da yol açtığını belirten Guterres, Ortadoğu’daki krizin enerji bağımlılığının risklerini ortaya koyduğunu söyledi. Krizin başlamasından bu yana Avrupa Birliği’nin (AB) ek fosil yakıt ithalatı için 100 milyar Euro’dan fazla ödeme yaptığını aktaran Guterres, petrol fiyatlarındaki artışın aileleri, işletmeleri ve hükümetleri etkilediğine dikkati çekti. Dokuz petrol şirketinin yalnızca üç ayda 95 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin beklendiğini belirten Guterres, enerji piyasalarındaki kırılganlığın tedarikçi değişikliğiyle giderilemeyeceğini kaydetti.

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Guterres, enerji bağımlılığını azaltmak için temiz enerjiye yönelmenin, elektrik şebekeleri ve enerji depolama sistemlerine yatırım yapmanın gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL YOL HARİTASI ÇAĞRISI

Her ülkenin farklı kapasite ve koşullara sahip olduğunu ifade eden Guterres, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde ortak hedef doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ulusal eylemlerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Guterres, küresel piyasalarda arz ve talebin birlikte yönetilmesine işaret etti. Guterres, daha büyük sorumluluğa ve kapasiteye sahip ülkelerin sürece öncülük etmesi gerektiğini, gelişmiş ülkeler ve kalkınma bankalarının finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme alanlarında destek sağlamasının önemini anlattı, fosil yakıt ithal ve ihraç eden ülkeler arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın artık tabu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Guterres, “Şu an burada, COP31’de geçiş sürecini tartışmaktan öteye geçip, bu süreci organize etmeye, finanse etmeye ve hayata geçirmeye başlamalıyız.” dedi.