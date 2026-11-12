Guterres: Ya başaracağız ya da yanacağız

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DİNOZORLARIN LOBİ GRUBU YOKTU

Paris Anlaşması’yla belirlenen küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlama hedefinin aşılmasının artık kaçınılmaz göründüğünü ifade eden Guterres, ancak aşımın ne kadar olacağını ve ne kadar süreceğini belirleme gücünün hâlâ insanlığın elinde olduğunu kaydetti. Fosil yakıtlardan adil ve düzenli çıkışın hızlandırılması gerektiğini belirten Guterres, “Fosil yakıtlar, dinozorların izinden gitmelidir. Dinozorların bir lobi grubu yoktu. Fosil yakıtların ise var” ifadelerini kullandı.

300 MİLYAR DOLAR ÇAĞRISI

İklim adaletinin önümüzdeki on yılın en önemli sınavı olacağını belirten Guterres, gelişmiş ülkelerin emisyonlarını daha hızlı azaltması, finansman ve teknoloji desteği sağlaması gerektiğini söyledi. Gelişmiş ülkelerin 2035’e kadar yılda en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanmasına öncülük etmesi çağrısında bulundu. Son üç ayda en büyük dokuz petrol şirketinin 95 milyar dolar kâr elde ettiğini hatırlatan Guterres, iklim krizine neden olanların zararın karşılanmasına katkıda bulunması gerektiğini belirterek, “Kirliliğe neden olanlar bedelini ödemeli” dedi. Görevinin gelecek yıl sona ereceğini de hatırlatan Guterres, “Artık genel sekreter olmayacağım ancak hakikati söylemeyi ve bunun için savaşmayı bırakmayacağım” mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Bakan Murat Kurum konukları karşıladı.