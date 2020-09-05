Gururumuzsun Merve

Devlet korumasında yetişen Merve Başoğlu, Fransa’daki başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni tam burslu kazanan Başoğlu, Fransa’da uluslararası flüt sanatçısı Sibel Kumru Pensel’in 4 yıllık lisans sınıfından üç yılda mezun oldu. Nice Konservatuvarı’nın gözde öğrencileri arasında yer alan genç sanatçı Başoğlu, Strazburg Yüksek Müzik Akademisi’nin ünlü flüt sanatçısı Silvia Careddu’nun master flüt sınıfına da kabul edildi.

SEÇİLEN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Sınava yarım saat süren bir video kaydı ile başvurduğunu anlatan Başoğlu şunları anlattı:

“Barok döneme ait G.Telemann bestecisinin flüt fantazisinden 12 numaralı flüt fantazisi, klasik dönemden W.A.Mozart’ın bestelemiş olduğu Re Majör Flüt Konçertosu, modern dönemden A.Jolivet adlı bestecinin Chant de Linos adlı eseri ve çağdaş dönemde yazılmış Toru Takemitsu adlı bestecinin Voice adlı eserini seslendirdim. Şu anki Strazburg’taki kabul olduğum okulun seviyesi çok yüksek. Karantina boyunca oraya girebilmek için çok çalıştım. Bütün dünyadan master, yüksek lisans sınıfına sadece 3 kişi alındı ve ben de onlardan biriyim. Dilerim ki ülkemin adını en güzel şekilde temsil edebilirim. Umarım koruma altındaki küçük kalplere bir ışık tutabilirim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yani, gerçek aileme, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Sevgi evleri açıldığında çalışabilmesi için kendisine özel oda verildiğini kaydeden Başoğlu, “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde burslu okurken, Emine Erdoğan Hanımefendi hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye etti. Ben de onun ve devletin bana verdiği desteğin sorumluluğunu üzerimde hissederek çok sevdiğim müziğe, büyük emek harcadım” diye konuştu.

DÖRT KARDEŞİ VAR

Kendisinden küçük dört kardeşi de bakanlığın kuruluşlarında korunma ve bakım altında olan Başoğlu’nun, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde okuyan kardeşi Muhammet piyano çalıyor. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda okuyan kardeşi Büşra da kontrbas eğitimi alıyor ve o da uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Bakanlığın kuruluşlarında korunma altında olan diğer iki kardeşi de eğitimlerine devam ediyor.