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Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK), Uluslararası Mandalika Pisti’nde önceki gün yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış dün gerçekleşti. Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek organizasyonda dünya şampiyonu olmayı başardı. Endonezya’daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi. Dünya Superbike Şampiyonası’nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea’nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551’e çıkardı ve sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonluğunu garantiledi.

TARİH YAZDI

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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın 33 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak Türk motorsporlarında bir devrim yaşattı. Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası tarinde 2015-2020 arasında 6 kez üst üste şampiyon olan Jonathan Rea’nın bu serisine de son verdi. Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK’de şampiyon olan ilk Türk sporcu unvanıyla tarihe geçti.





Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, Uluslararası Mandalika Pisti’nde dün sabah 06.15’te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra saat 11.35’te ikinci yarışa çıktı. İkinci yarışa dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

TEBRİK YAĞDI

Toprak Razgatlıoğlu’nu ilk tebrik edenler Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçi Can Öncü oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da Razgatlıoğlu’nun başarısını kutladı.

'BU ŞAMPİYONLUK BABAMA GELSİN'

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu 2017’de hayatını kaybeden babası ‘Tek teker Arif’ olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu’na armağan etti. Toprak, sezon boyunca zaman zaman hata yaptıklarını da ifade ederek, “Sezon içinde kazalar yaptık, yarış tamamlayamadık ama şu anda buradayız. Babam için gelsin bu dünya şampiyonluğu. O burada değil, hayatını kaybetti ama beni izlediğini biliyorum, bunu hissediyorum. Çok mutluyum inanılmaz bir gün, dünya şampiyonu olduk, herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PODYUMDAN PODYUMA KOŞTU

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Türkiye’ye motosiklet sporlarında tarihi başarılar kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda 35 yarışın 13’ünde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası’nda 119 yarışta 18 birincilik, 16 ikincilik ve 19 üçüncülükle 53 kez podyuma çıktı. Türkiye Motosiklet Federasyonu verilerine göre, çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 13 yaşındayken ilk kez 600 cc kategorisinde yarışa katıldı. Milli motosikletçi, 2013 yılında katıldığı Red Bull Rookies Cup’ta ilk uluslararası başarısını Almanya’da Sachsenring Pisti’nde elde etti. Razgatlıoğlu, 2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’na girerek ilk birinciliğini kazandı, aynı sene Türkiye Pist Şampiyonası’nı da çifte şampiyonlukla kapattı. 2018’de WorldSBK’de mücadele eden Razgatlıoğlu, o sene 2 kez ödül kürsüsüne çıkarak “yılın çaylağı” oldu. Ay-yıldızlı başarılı motosikletçi, 2019’da Fransa Magny-Cours’ta iki sansasyonel galibiyet alarak o yılın en iyi bağımsız pilotu unvanını kazandı.