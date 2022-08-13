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‘Gururlu cani’ tutuklandı

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#Ayşe Korur#Gencay Korur#Cinayet
‘Gururlu cani’ tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur’u öldürüp sosyal medya hesabından ‘gururlu hissediyor’ paylaşımı yaparak, “Ayşe Korur Hakk’ın rahmetine kavuştu” yazan Gencay Korur tutuklandı.

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Çanakkale’de 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Korur (38), 1 yıl önce eşi Gencay Korur’u (40) terk edip babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Gencay Korur 9 Ağustos günü boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde, Ayşe Korur’u av tüfeğiyle vurdu. Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken eşi ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ayşe Korur, kurtarılamadı. Ayşe Korur’un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp babaevine gittiği öğrenildi.

BAHANE YİNE AYNI

Olayın ardından sosyal medya hesabından, ‘gülen yüz’ ifadesi ve ‘gururlu hissediyor’ paylaşımı yaparak, “Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur” notu yazan Gencay Korur, önceki gün saat 12.00 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korur, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Olayın ardından 155 kilometre mesafedeki Dikili'ye kadar yürüdüğünü iddia eden Korur, tarlalardan topladığı domates, biber, kavun ve karpuzları yiyerek karnını doyurduğunu anlattı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gencay Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Ayşe Korur#Gencay Korur#Cinayet

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