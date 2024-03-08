Gururlandıran ikiz başarı

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Zeynep Bingül “Süper Slalom” kategorisinde de Avrupa ikincisi oldu. Zeynep’in ikiz kardeşi Murat Muhsin Bingül de yine ilk defa bu yıl II3 (otizm) kategorisinde yarıştı ve dünya yedincisi oldu. Murat Bingül, diğer kategorilerde de Avrupa’da ilk beşe girdi.

Kafile başkanı ve Zeynep ile Murat’ın babası Ünal Bingül yaptığı açıklamada “Özel sporcularımız ilk defa II3 (otizm) kategorisinde yarışma imkânı buldu. Şampiyonanın ilk gününde aldığımız madalya ve diğer başarılar bizleri çok mutlu etti” dedi.

‘ADİL BİR YARIŞ DEĞİLDİ’

Federasyon Başkanı Birol Aydın da “Zeynep ve Murat daha önce mental sporcular ile yarışıyordu, bu da hiç adil değildi. Bizler ülkemizde down, otizm ve mental sporcularımızı ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Avrupa ve Dünya Federasyonu’na her platformda bu durumun adil olmadığını söyledik. Bugün VIRTUS “Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun“ uygulamasına geçmiş ve daha adil bir yarış ortamı olmuştur. Bu süreçte mücadele veren ailemizi ve tüm teknik ekibi de ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.