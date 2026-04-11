Gurur yaptı cinayet işledi

Arancı, yanlarında bulunan başka bir kişiye yüksek sesle konuşan Sercan Ş.’ye tokat attı. Tokadın ardından işyerinden ayrılan Sercan Ş., kısa süre sonra elinde tabancayla geri dönerek, peş peşe ateş edip Mustafa Arancı’yı sağ bacağından iki kez vurdu. Evli ve 2 çocuk babası Arancı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Arancı’nın cenazesi ise kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘AMACIM KORKUTMAKTI’

Polis ekipleri, Sercan Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüpheliye silah temin ettikleri belirlenen O.G. (37) ile F.Ö. (40) de yakalandı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf eden Sercan Ş., ifadesinde, “Birlikte oturuyorduk. Tartışma çıktı. Yüksek sesle konuşunca bana kızarak tokat attı. Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Dışarı çıkıp bir arkadaşımdan silah aldım ve geri geldim. Ayağına doğru ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Yaraladığımı düşünüp kaçtım, öldüğünü sonradan öğrendim" dedi.