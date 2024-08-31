Gurur günü

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Büyük Zafer’in yıldönümü nedeniyle tüm yurtta ve yurtdışı temsilciliklerde kutlama ve törenler düzenlendi.

- Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Gazipaşa Caddesi’nde törenle kutlandı. Geçit törenine resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri katıldı.

- İzmir’deki tören Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıldönümü coşkusuna ortak oldu.

- Şırnak’ta sokaklar, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugayı askerlerinin söylediği ‘Gündoğdu Marşı’ ve ‘Vatan Sana Canım Feda’ sözleriyle yankılandı.

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- Bolu’da ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ bulunan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’ndan komandoların kortej geçişi ilgi gördü. Sisler içerisinde yürüyen komandolar ayakta alkışlandı.

- Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli ve yakın savunma gösterileri nefes kesti.

- Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlerde lise öğrencileri şiirler okurken, halk oyunları ekipleri gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerin ardından gaziler, askeri birlikler, jandarma ekipleri, polis, sahil güvenlik ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla geçiş töreni düzenlendi.

- Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı. (DHA - AA)

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Kapadokya’da gündoğumunda sıcak hava balonlarının sepetleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat semada süzüldü.

ATA’YA SAYGI UÇUŞU

TÜRK Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir semalarında uçtu. Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenler sonrasında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinden 5 kez geçerek saygı uçuşu yaptı. Türk Yıldızları son geçişlerinde ise Anıtkabir üzerinden ayrılarak özel bir görüntü oluşturdu. 30 Ağustos’ta Ata’yı ziyaret eden binlerce vatandaş uçuşu ilgi ve coşkuyla izledi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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İSTANBUL’DA COŞKULU GEÇİT

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle devam etti. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Ardından öğrenciler şiir okuyup halkoyunu gösterileri sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekiplerin yaptığı tören geçişini vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden coşkuyla izleyip alkışladı. (Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL)

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ZAFERİN 102. YILINDA GÖKDOĞAN’DAN TAM İSABET

TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî, havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılında yaptığı paylaşımda GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü “Nice zaferlere” diyerek paylaştı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜCÜ

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor” dedi. Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor. Şanlı zaferin yıldönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. (ANKARA)

MSB YAYINLADI: İŞTE DÜŞMANI KAÇIRTAN SAVAŞ

- Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un en önemli aşamalarından olan 30 Ağustos 1922’deki Başkomutan Meydan Muharebesi’ne ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk topçusunun ateşi, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti, süvari ve piyade hücumları ile Yunan ordusunun kaçışına ilişkin restore edilmiş görüntüler yer aldı. Paylaşımda özetle, “Düşman için kaçmak veya esir olmaktan başka çare kalmamıştı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emriyle Yunanlıların Anadolu’dan atılacağı takip harekâtı başlamış oldu” denildi. (DHA)

TBMM’DEN ULUS’A GEÇİT TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının askerler tarafından taşındığı törende, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Deniz ile Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando, marşlar çaldı. Törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen “Tarihi Bölük” de geçit yaptı.(Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)