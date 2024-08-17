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Gurur gecesi

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#Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı#Kadın Subaylar#Subay Ve Astsubay Öğrenciler
Gurur gecesi
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki akşam yapılan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndaki subay ve astsubay öğrencilerin mezuniyet töreninde jandarmaların gösterileri nefes kesti.

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Törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın üzüm salkımı gösterisi ve helikopterden atlayan paraşütçülerin Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle sahaya başarılı inişi beğeni topladı. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve kuvvet komutanlarının yanı sıra mezun olan öğrencilerin yakınları katıldı.

KADIN SUBAYLAR

 Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Eğitimini tamamlayan genç subaylara diplomaları teslim edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bu yıl 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. 

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Gurur gecesi

Gurur gecesi

 

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#Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı#Kadın Subaylar#Subay Ve Astsubay Öğrenciler

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