Gurur gecesi

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Törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın üzüm salkımı gösterisi ve helikopterden atlayan paraşütçülerin Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle sahaya başarılı inişi beğeni topladı. Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve kuvvet komutanlarının yanı sıra mezun olan öğrencilerin yakınları katıldı.

KADIN SUBAYLAR

Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Eğitimini tamamlayan genç subaylara diplomaları teslim edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bu yıl 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Kadın subay ve astsubayların tören alanındaki yürüyüşleri izleyiciler ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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