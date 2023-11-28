Gürültü yüzünden 5 kişiyi katletmişti... Caninin ifadesi ortaya çıktı

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ANKARA Sincan’daki Kader Apartmanı’nda oturan Tahsin Ünsür (72), 22 Kasım gecesi çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut’a (11) ateş etti. 5 kişi hayatını kaybetti. Tahsin Ünsür, ‘nitelikli öldürme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

15 DOMUZ KURŞUNUYLA UYARMAYA GİTMİŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Tahsin Ünsür, “Gürültüleri hiç bitmedi. Defalarca konuştum. Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim” dedi. Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı: “Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve içeri davet etti. Salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ‘Benim çocuklarım top oynamasın mı’ diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de benim üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkartarak Hamdi’nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında av tüfeğine bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut’a ateş ettim.

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‘MUHTEMELEN ÇOCUKLAR DA BENİM YÜZÜMDEN ÖLDÜ’

Bu sırada Sunay iki eliyle kapıya dayandı. Kollarının arasından çocukları balkona kaçtı. Sunay’a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi.”