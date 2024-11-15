Gürültü yaptığı gerekçesiyle Emir'i öldüren sanığın ifadesi şaşkına çevirdi

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Olay, 28 Ağustos günü akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede manav işleten Mühsün Taşkın, oyun oynarken gürültü yaptığını ve kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Saçmaların isabet ettiği Bayındır’ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli kaçarken, 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mühsün Taşkın ise yakalanıp, tutuklandı.

MÜEEBBET HAPİS İSTENDİ

Mühsün Taşkın hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mühsün Taşkın, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Taşkın SEGBİS sistemi ile katılırken, Emir Baki Bayındır’ın babası Celal ve annesi Tülay Bayındır ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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'BENİMLE DALGA GEÇİYORLARDI'

Duruşmada savunma yapan Mühsün Taşkın, pişman olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Taşkın, “Çocuklar benimle dalga geçiyorlardı. El hareketleri ile küfredip beni tahrik ediyorlardı. Ellerinde taşlar vardı. Korkutma amaçlı ateş açtım. Pişmanım. İş yerimdeydim. Dükkana taş atılınca 1 metre dışarı çıktım. Çocuklar bana doğru taş atmak için geliyordu. Bana el kol hareketleriyle küfrediyorlardı. Taşla dükkanın camına vurdular. 2 çocuk geliyordu. Başka çocuklar da vardı. Bir daha gelmesinler diye tüfekle sol tarafa ateş ettim, o tarafta çocuk yoktu. Baktım orada bir çocuk oturuyordu. Ailesi gelip beni döver, ben de engelliyim bir şey yapamam diye oğlumun evine gittim. Ondan sonra kızım aradı, polisin geldiğini söyledi. Ben de oğlumun evinde olduğumu, gelip beni almalarını söyledim'' dedi.

Mühsün Taşkın, olay yerine gören iş yeri kameralarının olduğunu ve çocukların sürekli kendisini rahatsız etmek için geldiğinin tespit edilebileceğini belirten Taşkın, “Covid olmuştum, iğne yaptılar. Ondan sonra benim hafızam ve dilim gitti. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Benim dükkanının karşısındaki iş yerinde kamera var. Orada çocukların gelip gittiklerini gösterir. 1-2. aydır çocuklar gelip küfrediyor ve kaçıyorlardı. Hepsi beraber söylüyordu. Bunlar arasında bu çocuk da var. Benim bu çocukla veya ailesiyle bir tanışıklığım veya düşmanlığım yok. Tanımadığım için ailelerine de ulaşamıyordum. Komşularıma sordum, onlar da tanımıyordu. Dükkana gelip konuşamadığım için benimle dalga geçiyorlardı'' diye konuştu.

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‘OĞLUM ARKADAŞLARIYLA TOP OYNAMAYA GİTMİŞTİ’

Oğlunun asla küfreden bir çocuk olmadığını ve sanığı da tanımadığını söyleyen Celal Bayındır ise Emir Baki’nin olay günü arkadaşları ile top oynamak için çıktığını belirterek, bu zamana kadar çocukları ile ilgili mahalleden kendilerine şikayet gelmediğini söyledi.

Tülay Bayındır ise oğlunun sanığı hiçbir şekilde tanımadığını belirterek, “Oğlum arkadaşlarıyla top oynamak için izin almıştı. Bunlar oradan geçerken olay olmuş, arkadaşı Yunus da olayda yaralanmıştı. Oğlumu köşeye sıkıştırıp vurmuş. Yakından ateş açmış. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mühsün Taşkın'ın avukatları ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin yaşının nüfusa 10 yaş küçük yazıldığını ve engellilik durumu için rapor talep ederek, beraatini istedi

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Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Emir Baki Bayındır’ın olay günü birlikte oynadığı arkadaşlarının da dinlenmesi için 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi.