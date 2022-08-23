Gürültü uyarısı canından etti! Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

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Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi N.A. ile Zafer Mahallesi’ndeki evlerindeyken penceresinin önüne 4 kişilik grup toplandı. Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince N.A, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. N.A.’ya aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti.

Gözden Kaçmasın Gürültü uyarısı canından etti! Haberi Görüntüle

Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi N.A. ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan’a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

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Yaşanan kavganın ardından Temel Arslan evine doğru gitti. Oradan uzaklaşan gençler bir arka sokağa doğru gitti. Temel Arslan eline aldığı silahla sokakta grubu aramaya başladı. Sokağın başında karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Temel Arslan eşinin gözleri önünde başından vuruldu. Arslan kanlar içinde yere yığılırken eşi N.A. feryat ederek yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Temel Arslan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca ve kovan bulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de topladı. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları araştırmada, grup içinden Temel Arslan’a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan’a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.’yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.

"BİR UYARIYLA OLAY BU DURUMA GELDİ"

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir kişi, "Önce sözlü münakaşalar yapılmış, yarım saat sonra münakaşanın devamı gerçekleşmiş. O esnada gençlerden biri silah gösterip tehditkâr konuştu. Sonrasında vefat eden kişi evine gitti, silah almaya gittiğini düşünen gençler kaçtı. Elinde silahla evinden çıkan kişi gençleri aramaya başladı. 2-3 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Gençler merdivenlerde oturup gece saat 02.00’ye kadar sohbet ediyorlar ama o saatte olmayacak şeyler. Vefat eden kişinin eşi gençleri uyarınca bunların zoruna gidiyor, olay o şekilde başlıyor." diye konuştu.

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Temel Arslan’la aynı apartmanda oturan komşusu da, "Sevilen bir insandı. Ama bunlardan çok rahatsızız. Sadece bunlar değil başkaları da var. Devamlı geliyorlar, camına vuruyorlar. Kaç defa polise şikâyette bulundu. Bir uyarıyla olay bu duruma geldi. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.