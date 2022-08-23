Gürültü uyarısı canından etti!

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İstanbul Bahçelievler’de, 3 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi N.A. ile Zafer Mahallesi’ndeki evlerinde yaşıyordu. Önceki gece saat 02.30 sıralarında bir grup genç evlerinin önünde gürültü yapıyordu. Gençlerin yaptığı gürültü bir türlü bitmeyince N.A, saati hatırlatarak gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Ancak gençler oralı olmadı ve gürültü yapmaya devam etti. Gürültü yapmaya devam eden gençleri bir kez daha uyarmak için Temel Arslan, eşi N.A. ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri bıçak çekerek Temel Arslan’a saldırdı. Diğer gençler de bu saldırıya katıldı. Yaşanan kavganın ardından Temel Arslan ve eşi N.A. evine dönerken bir el silah sesi duyuldu. Eşinin gözleri önünde başından vurulan Temel Arslan kanlar içinde yere yığıldı. Eşi N.A. feryat ederek yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Temel Arslan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KATİL KAMERADAN BELİRLENDİ

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca ve kovan bulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de topladı. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları araştırmada, grup içinden Temel Arslan’a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan’a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.’yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi Emniyet’te sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.