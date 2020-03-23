MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGürültü tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu böyle vurdular!
GeriGündem Gürültü tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu böyle vurdular!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Gürültü tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu böyle vurdular!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gürültü tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu böyle vurdular!
Abone Olgoogle-news

Bayrampaşa'da kendisini sokakta gürültü yapmaması için  uyaran mahalle sakinlerine ateş açan ve bu sırada 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i vurarak öldürmekten aranan şüpheli Oktay C. yakalandı. Şüphelinin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 3 mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli Oktay C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa, Cevatpaşa mahallesi, Selimiye caddesi, Kıyı sokak üzerinde 2 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti; Mahallede gürültü yaptıkları için mahalle sakinleri ile tartışan Oktay C. ve yanında bulunan arkadaşları darp edileceklerini düşünerek olay yerinden kaçtı. Ancak aradan bir saat geçtikten sonra geri dönen şüpheliler, bir otomobilin içinden halen sokakta olan mahalle sakinlerine doğru ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarlarken, bu sırada vücuduna mermi isabet eden 12 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Oktay C. ile arkadaşı Selçuk I. gözaltına alındı. Oktay C.'nin daha önceden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı mahkeme tarafından da arandığı ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Oktay C. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Selçuk I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de olayla ilgili olarak Furkan D.'nin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. 

Gürültü tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu böyle vurdular


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle