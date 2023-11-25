Gürültü katliamının perde arkası! ikisi çocuk 5 kişi öldürülmüştü

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Ankara Sincan’a bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’ta bulunan Kader Apartmanı’nda yaşayan Tahsin Ünsür (72), geçen çarşamba 23.45’te yine gürültü nedeniyle kapısını çaldığı Hamdi Turgut ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Ünsür evinden aldığı pompalı tüfekle ölüm saçtı. 9 el ateş eden Ünsür’ün kurşunlarıyla babaanne Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41), çocuklar Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut (11) olay yerinde can verirken, ağır yaralanan anne Sunay Turgut ise (40) hastaneye giderken hayatını kaybetti. Katliamın ardından kendisini evine kilitleyen Tahsin Ünsür ise yakalanıp ‘nitelikli öldürme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Katliamdan tek kurtulan kişi ise ailenin bedensel engelli 4 yaşındaki çocukları H.E.T. oldu. Küçük çocuk önce Çocuk Esirgeme Kurumu’na, daha sonra ise aile yakınlarına teslim edildi.

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EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN AİLEYİ SUÇLUYORDU İDDİASI

Hürriyet’in olay yerinde konuştuğu komşuları, yaşananların iç yüzünü anlattı. İsim vermeden konuşan bina sakinleri, olayın geçmişinin 1.5 yıl kadar öncesine uzandığını iddia ederek, şöyle konuştu: “Tahsin Bey, bir yılı aşkındır şikâyetlerinden dolayı polis çağırıyordu sürekli. Geçen yıl eşini kaybetmişti. Turgut Ailesi de çöplerden toplayıcılık yapıp geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. Gürültünün yanı sıra bahçede kurdukları bir yerde çöp topladıkları için de rahatsızlık vardı. Tahsin Ünsür bu çöpler yüzünden eşinin enfeksiyon kaptığını söyleyerek aileyi suçluyordu. Geçen yıl temmuzdan bu yana da gürültü yüzünden tartışıyorlardı. Engelli çocukları olduğu için hoşgörülü davranıyorduk. Turgut Ailesi’nin ev sahiplerine de sık sık şikâyet oluyordu. Apartmanda, binadan attırmak için imza toplandı ancak ekonomik zorluklar ve ailenin durumu nedeniyle bundan vazgeçtik. Olayın bir hafta öncesinde yine Tahsin Ünsür ile Hamdi Turgut tartışmıştı. Olayın olduğu gün Turgut Ailesi arasında bir tartışma ve gürültü yaşandı, Tahsin Ünsür’ün buna tepkisi sonrasında da kıyamet koptu.”