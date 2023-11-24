‘Gürültü’ katliamı: 2’si çocuk 5 ölü

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ANKARA Sincan’da Kader Apartmanı’ndaki dairede tek başına yaşayan Tahsin Ünsür (72), önceki gece 23.45 sıralarında, çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle daha önce de tartıştığı üst kat komşuları hurdacılık yapan Hamdi Turgut’un (41) dairesine giderek, yine gürültü yüzünden şikâyette bulundu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ünsür, evinden aldığı pompalı av tüfeğiyle dönüp ailenin üzerine art arda ateş açarak dehşet saçtı. Korkunç saldırıda Hamdi Turgut, annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut (11) saçmaların hedefi oldu. Ailenin zihinsel engelli oğlu E.T. (4) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bina sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Sunay Turgut da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisler, Tahsin Ünsür’ü, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken gözaltına aldı. Minik E.T. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca koruma altına alındı.

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‘ABLA BİZİ KURTARIN’​

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür’ün “Sizi öldüreceğim” diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, “Akşam çığlıklarını duyduk. Balkona çıktık. Ceyda balkona çıktı ‘Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor’ dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti” diye konuştu.

‘NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ’

Hamdi Turgut, eşi, çocukları ve annesinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür’ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de “Neden bir şey yapmadınız” diyerek tepki gösterdi.