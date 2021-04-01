Gürültü cinayetine müebbet

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında savunma yapan Şaban Eksil, “Korkutmak için bir iki el ateş ettim. Üzerlerine ateş etmedim. Vurmak istesem mesafe 10 metreydi” dedi.

Mahkeme, Şaban Eksil’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Üye hâkim karara muhalefet şerhi koyarak sanığın anlık gelişen husumet neticesinde av tüfeğiyle maktul ve mağdurlara hedef gözeterek ateş ettiğini ifade etti. Üye hâkim sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan, mağdurlara karşı da ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İnfaz yasasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılanlar en fazla 24 yıl cezaevinde kalıyor.

‘BİR CAN 24 YIL MI?’

Ahmetcan Avşar’ın annesi duruşma çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir can 24 yıl mı? Böyle bir cezayı çok az buldum. Bunu kabul etmiyorum. Elbet bir gün herkes yaptığıyla yüzleşecek. Beni ancak evladını kaybeden anneler anlar.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara