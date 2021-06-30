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Gündem
Mehmet İNAN / DHA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gürültü cinayeti

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Gürültü cinayeti

BURSA Osmangazi’ye bağlı Koğukçınar Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Canan Kırmızı (48), dün 00.30 sıralarında karşı komşusu Kenan Ateş (48) ve ailesine, sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Canan Kırmızı’nın eşi de aileyi, üzerilerine su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Kenan Ateş ile Canan Kırmızı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden sokağa çıkan Canan Kırmızı, komşusu Kenan Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine döndü. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kenan Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri Canan Kırmızı’yı gözaltına aldı. Canan Kırmızı’nın ifadesinde, “Çocukları sokakta oynuyor geceleri, onların gürültüsünden uyuyamıyorduk. Eşimin üzerine su dökmüş. Kavga etmeye başladık. Ben de o sırada evdeki bıçağı alıp bıçakladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

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