Güruh Ne Demek? Güruh Nedir? Güruh Tdk Kelime Anlamı

Kökeni Farsçadan gelen güruh kelimesi özellikle eski dönemlerde çok fazla kullanılmış olan bir kelimedir. Çağımızda gündelik yaşam içerisinde çok fazla duyulmazsa bile yazılı olarak farklı mecralarda karşı karşıya kalınabilmektedir.

Güruh Ne Demek?

Farsçadan Türkçeye geçmiş olan güruh kelimesi, ‘Değersiz, aşağı görülen ve küçümsenen topluluk’ anlamı taşımaktadır. Toplum içerisinde değer kazanmamış belli bir kitleye karşı farklı amaçlarla kullanılan bir kelimedir. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir yapıya sahiptir.

Güruh Nedir?

Güruh amaca bağlı olarak aşağı görülen ve küçültülen bir topluluğa karşı kullanılan bir kelimedir. Amacı olmayan ve değersiz görülmüş olan topuklara karşı farklı cümlelerde kullanılabilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Bu artist güruhu balonlardan hiç hoşlanmaz’’ P. Safa

Burada artist topluluğuna ithafen onları değersiz gören ve küçümseyen bir tavır takılma durumu oluşmaktadır.

Güruh TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise güruh kelimesi aynı şekilde, ‘aşağı görülen değersiz, küçümsenen bir topluluk’ olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda ‘derinti’ ve ‘sürü’ anlamları ile de kullanılabilmektedir. Amaca uygun olarak hem yazılı şekilde hem de gündelik yaşam içerisinde cümlelerde değerlendirilebilir.