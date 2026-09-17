Gürsel Tekin'in görevine son verildi

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CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla görevine son verilmesine ilişkin şu detayları paylaştı: “Önce şu hatırlatmayı yapalım. CHP İstanbul İl Kongresi’nde şaibe iddiaları Eylül 2025 yılında ilk olarak gündeme gelmişti. Bu iddialara yönelik soruşturma ve yargılama aşamasında mahkeme kararıyla Eylül 2025’te Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, yine mahkeme kararıyla Gürsel Tekin ve 3 kişiden oluşan kayyum heyeti görevlendirilmişti. Bir yıl süreyle Gürsel Tekin ve ekibi İstanbul İl Başkanlığı’nın faaliyetlerini yürüttü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı kararla Gürsel Teki ve beraberindeki heyetinin kayyumluk görevine son verdi. CHP'nin bu süreçte yani bir görevlendirme yapması bekleniyor. Gürsel Tekin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.”