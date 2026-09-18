Gürsel Tekin’in görevi sona erdi

CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada gelişme yaşandı.
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İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Özlem Erkan vekilinin 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinde, tedbir verilmesi ve geçici kurul atanmasına yönelik hak ve taleplerinden feragat ettiklerini bildirdikleri hatırlatıldı. Mahkeme, durum ve koşulların değiştiğini belirterek tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Bu şekilde Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi sona ermiş oldu.