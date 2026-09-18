Gürsel Tekin’in görevi sona erdi

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İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Özlem Erkan vekilinin 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinde, tedbir verilmesi ve geçici kurul atanmasına yönelik hak ve taleplerinden feragat ettiklerini bildirdikleri hatırlatıldı. Mahkeme, durum ve koşulların değiştiğini belirterek tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Bu şekilde Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi sona ermiş oldu.