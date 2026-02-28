Gürsel Tekin’e ‘devam’ kararı

Haberin Devamı

CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davanın duruşması dün İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davacı Özlem Erkan ile avukatı Cevahir Kılıç katıldı. Davalı CHP Genel Başkanlığı’nın avukatları ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Özlem Erkan’ın avukatı, davanın kabulünü istedi.

‘DAVA KONUSUZ KALMIŞTIR’

CHP Genel Başkanlığı avukatı ise “En az iki defa kongre yapılması nedeniyle dava konusuz kalmıştır. Olağan kongreler süreci tamamladığı için delege seçimleri de yapılmış ve il kongre delegeleri değişmiştir. Davaya devam edilmesinin hukuken bir sonuç doğurmadığından, konusuz kalma kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Özgür Çelik’in avukatı da müvekkilinin İstanbul 38’inci Olağan Kongresi’nde il başkanı olarak seçildiğini ve mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı neticesinde il başkanlığı görevinden el çektirildiğini belirtti. Müvekkilinin yapılan kongrede ve sonraki 39’uncu Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı olarak seçildiğini belirten Çelik’in avukatı, “Müvekkil, mazbatasının da teslim edilmiş olması sebebi ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanıdır. Sayın mahkemenin hem tedbir kararında hem de dava neticesinde doğrudan etkileneceği ve sonuçlarını bütün tedbir kararı içerisinde hukuken en fazla sonuç bağlanan kişi olduğundan feri müdahale talebimizin davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yanında kabul ederiz” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Karara göre, Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici kurul tedbiren görevlerine devam edecek.

ÖZGÜR ÇELİK: CANIMIZ YANIYOR

Mahkemenin ara kararının ardından açıklama yapan Özgür Çelik, “Ortada 3 tane mazbata var. Ne olacak böyle şimdi? Bizim canımız yanıyor” dedi.