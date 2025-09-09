Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Bina tartışmasının parçası olmayız

Haberin Devamı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin yeni açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.

'BİNA TARTIŞMASININ PARÇASI OLMAYIZ'

Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. Gün birbirine laf yetiştirme günü değil. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur.

ŞİŞELİ SALDIRI



Canları sağ olsun demokratik tepki, bizi pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız.

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği, para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim.