×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Bina tartışmasının parçası olmayız

Güncelleme Tarihi:

#Gürsel Tekin#CHP#Bina Tartışması
Gürsel Tekinden yeni açıklama: Bina tartışmasının parçası olmayız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 10:03

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin bu sabah yaptığı yeni açıklamada 'Bina tartışmasının parçası olmayız. Öfkemizi içimize gömdük. CHP'ye uygun davranışta bulunacağız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur' dedi ve bugün Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu.

Haberin Devamı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin yeni açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.

'BİNA TARTIŞMASININ PARÇASI OLMAYIZ'

Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. Gün birbirine laf yetiştirme günü değil. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCHP İstanbul’da makam savaşıCHP İstanbul’da makam savaşıHaberi görüntüle

ŞİŞELİ SALDIRI

Canları sağ olsun demokratik tepki, bizi pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız.

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği, para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim. 

Gözden KaçmasınGürsel Tekin’e bak Kılıçdaroğlu’nu anlaGürsel Tekin’e bak Kılıçdaroğlu’nu anlaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürsel Tekin#CHP#Bina Tartışması

BAKMADAN GEÇME!