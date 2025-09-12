×
Gündem Haberleri

Gürsel Tekin'den Sarıyer'de açıklama: Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 11:04

Gürsel Tekin Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığında açıklama yaptı. Tekin "Bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakacağız. Bizde insanız bırakın işimizi yapalım. Polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı üzerim. Engellemeler olduğu için şu an işimizi yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. 15 Eylül'deki kurultay davası ile meşgul değiliz" dedi.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları;

Konuşmamayı tercih ediyoruz. İki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayında kalıyor. Bu zamana kadar birçok televizyon bizi yayına çağırdı. Hiç birinin fiziki olarak yayınına katılmadım. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye rica ediyorum. Ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar sizlere yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına yakınlık gösterdiğiniz kadar bir kısmını bana göstermenizi istiyorum.

İşimizi yapamaz hale geldik. Biz bir kararla buraya geldik. Biz görevimizi yapmak istiyoruz. İşimizi yapamıyoruz. Eğer bu kararın aksi bir durum varsa... Her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim buraya gidelim... Şu anda bu binamız resmen Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın bu bina değişirse, Şırnak'a bile git derlerse gider görevimizi yaparız. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu, nelerle uğraştığını biliyoruz.

Saldırı, haksızlık, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Biz kısa süreli olarak işimizi yapıp gitmek istiyoruz. 

Elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Aksi bir karar gelmedikçe biz bu göreve tabiyiz. Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. 

Yalan yanlış iftira atıyorlar. Elimizdeki karara göre biz görevimizi yapacağız. 

15 Eylül'deki kurultay davası ile meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızı farkındayız. Bütün buna rağmen sabırla işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle engellerle karşı karşıyayız ki inanılır gibi değil. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım.

Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta.

Parti emekçileri görevine gelemiyor, ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

 

