Gürsel Tekin: Yumuşak davranmamızın nedeni CHP kimliğini zedelememek

Haberin Devamı

Gürsel Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

Geldiğimiz günden itibaren çok şeffafız. Üçümüz de CHP'nin gelenekleri ile büyüdük. Zaman zaman kol kırılır yen içinde kalır. Sorunun başında anlatmak istiyorum. Son 1 buçuk yıldır tartışılan İstanbul il kongresi meselesi var. Delegelerle ilgili iddialar ortadaydı. Yargı 15 ay sonra bir karar aldı ve dava açan CHP'li arkadaşlarımız, 46 kişi dava açtı. Tamamı parti üyesi. Hatta bazıları değişimci. Günün sonunda bir tedbir kararı olunca taraflar arasında tarafsız olacak kurul listesi isteniyor ve arkadaşlar da bizim partililik kimliğimize güvenip bizim ismimizi veriyor. Aileler arasında sorunlar olduğunda aile büyüklerine mesele konusunda görev verilir. İlk günlerde genel merkez ile temaslarımız oldu. Bazı arkadaşlarımız psikolojik baskıya dayanamadı. Fırtınalar koptu, uluslararası medyanın bu kadar ilgili olması hepimizi şaşırttı. Neden böyle bir baskı ve saldırı anlamaya çalışalım dedik. Acaba bıraksak mı diye de düşündük. Şimdi bizden partimizin böyle zor döneminde kimse bizden böyle bir tavır bekleyemez. Bütün iftiralar, yalanlar... Özellikle üç tv'de Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortakları olduklarını bile bile çıkardılar. Sözcü, Halk ve Now Tv'de bize namussuz diyecek kadar namussuz olduklarını gördük. Partimize yangın düşmüş, biz bu yangını söndürmeye çalışırken sözde parti yöneticileri çıkıp bize hayatında hiçbir yerde kullanamadıkları sözleri bize kullanacak. Hiçbir arkadaşımız boyun eğmedi, dirençliyiz. Bu baskılara rağmen sürekli barışçıl cümleler kullanmama rağmen iki arkadaşım benden radikal çıktı. Yumuşak davranmamızın nedeni CHP kimliğini zedelememek. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Beni ekranlara çıkardıklarında imar çetesinin korkulu çetesi diyenler 300 dairesi var diyen gazetelere dönüştü. Biz bu dirençle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Haberin Devamı

Haklıdır haksızdır ortada bir dosya var. Ne basın ne parti merkezi dosyanın içeriği ile ilgilenmedi. CHP'nin kurumsal kimliğini tartıştırmamak adına suç işleyen kim varsa parti ile ilişiğini keselim ki partimiz tartışılmasın demediler. Önümüzdeki günlerde inşallah CHP'yi daha temiz bir gündem ile meşgul olunacak hale getireceğiz.

Haberin Devamı

21 KASIM DURUŞMASI

Çift başlılık diye bir şey yok. İyi kötü okuması yazması olan görebilir kararı okuyunca. Kafayı karıştıran YSK'nın açıklaması. Seçim yapabilirsiniz diyor. Ama YSK bir mahkeme yok. günün Sonunda mühür kimseyse Süleyman odur. Amacımız makam işgal etmek değil. 42 yıldır CHP'nin bütün kademelerinde görev yapmışım, gel hadi seçim yapalım deniyor. Biz hep seçimle geldik. Bu duruma getirenlerin mutlaka CHP'ye hesap vermeleri lazım. Gürsel Tekin il başkanı iken herhangi bir delegeyi aradı mı diye sorun. Delegenin iradesine ipotek koymak bizim kültürümüzde yok. 46 şikayetçi var, biz dosyadaki isimleri paylaşacak değiliz. Bu dosyanın sonlanması için her türlü hazırız.

Haberin Devamı

DIŞKI İDDİASI

Söylenebilecek ne varsa söyledik. Şu an soruşturma safhasında. Soruşturma bitince gerekenleri söyleyeceğiz. Kameralar var. Ana kapıda tespit edilmemiş. Daha çok yangın merdivenlerinin olduğu kapılardan giriş olmuş.