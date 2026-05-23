Gürsel Tekin: Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte çalışacak

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları;

"Cumhuriyet Halk Partisi benim için önemli bir okuldur. Kendimiz ifade edemedik 18 buçuk aydır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilisine gönül koymadık. Geldiğimiz günden itibaren söyledik. Hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Kayyum dediğiniz şey ‘asla buraya kimse giremez’ demek. Bütün yöneticilerimizi oturacağı odalar var. Kendi yağımızda kavrulmasını biliriz. Bizim için söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Çok hakaretler gördük öyle şeylerle karşılaştık ki…

Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera kayıtları sistemini alamadık.

Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber çalışacaklar. Türkiye’nin beklediği tablo buydu. Özgür Özel'e başarılar diliyorum.

Kamera kapatma hikayesi gerçekten insanın içini acıtan bir olaydır. Ciddi bir kayıp var. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin kaybıdır.

Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüşmedim. Sayın Özel ile görüşmek için çok çaba sarf ettim. Her şeyi biliyorum, bütün dönemleri biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisinde çok sorunlar yaşanmıştır. Büyük bir aileyiz biz bir araya geliriz. Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine göndeceğiz.

Bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile göreve devam ediyoruz. Partiden atılan herkesin üyelikleri devam edecek. Bir sıkıntı yok. Bizim görevimiz devam ediyor. Yeni MYK ve Kılıçdaroğlu ne zaman karar alırsa o zamana kadar bizim görevimiz devam ediyor."