Gürsel Tekin oy kullanamayacak

YSK da Kongre’nin yapılabileceğine, kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

Öte yandan, YSK’nın kongre ve kongreyle ilgili işlemlerin yapılmasına ilişkin kısa kararı da yazıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener imzalı kısa karara göre, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi’nde seçimle il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilip (aynı zamanda 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayıp) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli ara kararı ile tedbiren görevinden uzaklaştırılan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi’nde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacak. Ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurul da CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi’nde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildi. 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongreleri ile seçilecek il delegelerinin de CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi’nde oy kullanamayacaklarına karar verildi.