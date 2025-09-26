Son dakika... CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Haberin Devamı

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı. Bugün görülen duruşmada 'ihtiyati tedbir' kararına karşı yapılan itiraz reddedildi ve tedbir kararının devamına karar verildi. Gürsel Tekin ve çağrı heyeti görevine devam edecek.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos’ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP’nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP’nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

ERKAN’IN AVUKATI TEDBİRİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Bugün görülen duruşmada Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç Özgür Çelik hakkındaki tedbirin devamını talep etti. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise, siyasi partilerle ilgili mevzuatın hükümlerinin tamamı göz önüne alındığında, bir çağrı heyeti ataması gerçekleşecekse bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu belirtti. Davanın olağanüstü kongre çağrısı davası olmaması nedeniyle herhangi bir heyet atanmasının da mümkün olmadığını belirten Çağlayan, Siyasi Partiler Kanunu’na göre seçimlerin seçim kurullarınca yapılabileceğini ve iptal edilebileceğini, bu hükmün ise göz ardı edildiğini ifade etti.

Davacı Avukatı Cevahir Kılıç ise, "Parti üyeliklerimize son verildi. Böylelikle hak arama yollarımız kapatıldı. Mahkeme kongrelerin yapılamayacağını söylemiştir ancak buna rağmen CHP aldıkları MYK kararıyla Sarıyer İlçe Seçim kuruluna başvurarak olağanüstü kongre sürecini başlatmıştır. Böylelikle CHP, MYK’sı mahkemenin tedbir kararını uygulamamıştır. Gerçekleşmiş olan olağanüstü il kongresi hukuka aykırıdır, il kongresi çağrısını tüzük gereği il başkanı yapar. Kongrenin toplanması için günü il yönetimi belirler. Kongreyi açacak kişinin il başkanı olmasına rağmen açılışı grup Başkanvekili Gökan Günaydın yapmıştır. Bu usule aykırıdır. Seçim kuruluna yapılan itirazlar bugün değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK.

Mahkeme, 'ihtiyati tedbir' kararına karşı yapılan itirazı reddeti ve tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin ve çağrı heyeti görevine devam edecek.