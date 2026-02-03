×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gürsel Tekin: Görevimizi yaptırmadılar

Güncelleme Tarihi:

#Gürsel Tekin#CHP#Kongre
Gürsel Tekin: Görevimizi yaptırmadılar
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 07:00

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘Çağrı Heyeti Başkanı’ olarak atanan Gürsel Tekin, “Geldiğimiz günden itibaren 45 gün içinde biz kongre çağrısı yapacaktık. Buna izin verilmedi. İzin verilmeyince doğal olarak halen biz görevimizi yapmış durumda değiliz” dedi.

Haberin Devamı

Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Çağrı Heyeti üyeleri Zeki Şen ve Erkan Narsap ile kameralar karşısına geçen Tekin, göreve geldikleri günden bu yana “Kol kırılır, yen içinde kalır” diyerek sustuklarını ancak bundan sonraki yol haritalarının daha farklı olacağını ifade etti.

TEHDİT EDİYORLAR

“Ellerindeki giyotinle partili arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. Binlerce arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere disiplin kuruluna sevk edildi. Ey genel merkez yöneticileri. Bir infaz çetesi olduğunuzun farkındayım, biliyorum. Bana daha fazlasını söyletmeyin. Eğer bu kadar kudretiniz, infaz etme imkânınız varsa inşaat sahibi parti üyesini disipline verin. Ama kudretiniz ona yetmez. Özgür Özel size sesleniyorum. Daha geçen gün itirafçı olan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin hem delege hem CHP üyesi. ‘İtirafçılar yüzünden arkadaşlarımız tutuklu’ diyorsun. Şimdi size soruyorum. Hangi kudret sizi engelliyor ki bu çetelere disiplin muamelesi yapamıyorsunuz?

Haberin Devamı

KONGREYE İZİN VERİLMEDİ

Bizim görevimiz şuydu. Geldiğimiz günden itibaren 45 gün içinde biz kongre çağrısı yapacaktık. Bağımsız olarak bir kongre yapacaktık. Maalesef bu yapılmadı. Buna izin verilmedi. İzin verilmeyince doğal olarak halen biz görevimizi yapmış durumda değiliz. Yani hukuksuzluğu kendilerine seçim yaparak kapatmak istediler. Keşke kapanabilse. Biz de bir an önce işimize gücümüze gidebilsek. Ama kongrede neler yaptığını çok iyi bildikleri için... Niçin kongrede kaçıyorsunuz? Ne zamandan beri CHP’nin kongreleri, kurultayları CHP’de olmayan iş adamlarının çabalarıyla yapılmıştır? Seçim kuruluna siz sorun. Deyin ki ‘Karar defteri çağrı heyetinde, mazbata başka yerde. Yani ben hukukçu değilim. Onu da takdir sizin. Bizim derdimiz seçim değil, geçim. Türkiye çok ağır sorunlar yaşıyor. Büyük sıkıntılar var. Türkiye’nin gerçek gündeminden kopmuşuz. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olmak zorundayız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürsel Tekin#CHP#Kongre

BAKMADAN GEÇME!