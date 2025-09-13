×
Gündem Haberleri

Gürsel Tekin binada: Kalıcı değiliz

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Gürsel Tekin#İstanbul
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 07:00

MAHKEME kararı ile CHP İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün mesaisini Sarıyer’deki CHP eski İstanbul il binasında geçirdi.

Tekin, görevinin başında olduğunu ve Sarıyer’deki binanın resmi olarak CHP il binası olarak görüldüğünü söyledi. Tekin’in ve beraberindeki heyetin, 5 katlı binanın 2’nci katında, 4 odalı bir alanda çalıştıkları ve görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik’in eski makamının bulunduğu 3, 4 ve 5. katlara giremediği öğrenildi.

2-3 AY İÇİNDE BİTER

Tekin daha sonra toplantı odasına çağırdığı gazetecilerle sohbetinde “Hukukçu arkadaşlarımla da konuştuk, ‘Bu süreç en hızlı nasıl sonlanır’ diye. 2-3 ay içerisinde görevimiz sonlanır. Bizler de zaten geçici bir süreçte buradayız. Kalıcı değiliz” dedi. Öte yandan YSK, CHP’nin İstanbul’da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması gerekçesini “siyasi partilerin, usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığı” şeklinde açıkladı.

MAKAM POZU

Gürsel Tekin’in makam odası olarak kullandığı odanın duvarında Genel Başkan Özel’in fotoğrafı asılı.

 

