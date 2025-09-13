Gürsel Tekin binada: Kalıcı değiliz

Haberin Devamı

Tekin, görevinin başında olduğunu ve Sarıyer’deki binanın resmi olarak CHP il binası olarak görüldüğünü söyledi. Tekin’in ve beraberindeki heyetin, 5 katlı binanın 2’nci katında, 4 odalı bir alanda çalıştıkları ve görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik’in eski makamının bulunduğu 3, 4 ve 5. katlara giremediği öğrenildi.

2-3 AY İÇİNDE BİTER

Tekin daha sonra toplantı odasına çağırdığı gazetecilerle sohbetinde “Hukukçu arkadaşlarımla da konuştuk, ‘Bu süreç en hızlı nasıl sonlanır’ diye. 2-3 ay içerisinde görevimiz sonlanır. Bizler de zaten geçici bir süreçte buradayız. Kalıcı değiliz” dedi. Öte yandan YSK, CHP’nin İstanbul’da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması gerekçesini “siyasi partilerin, usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığı” şeklinde açıkladı.

MAKAM POZU

Haberin Devamı

Gürsel Tekin’in makam odası olarak kullandığı odanın duvarında Genel Başkan Özel’in fotoğrafı asılı.