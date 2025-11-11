Gürsel Tekin, Aktaş’tan şikâyetçi oldu

Haberin Devamı

MAHKEME kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile beraberindeki heyette yer alan Zeki Şen ve Erkan Narsap, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan ve CHP’li belediyelere yönelik iddianamede örgüt lideri olduğu gerekçesi ile sanık olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP’Yİ HEDEF ALDI

Çağrı Heyeti’nin avukatları aracılığı ile savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aktaş’ın 18 Eylül ve 5 Kasım’daki açıklamalarıyla CHP’nin kurumsal kimliğine saldırıda bulunduğu, özellikle CHP Genel Başkan Yardımcıları sıfatını da kullanarak İstanbul İl Başkanlığı’nın da üyesi olan bazı kişileri duraksamaya yer olmaksızın hedef aldığı ileri sürüldü. Dilekçede özetle şunlara yer verildi:

LEKELENMEME HAKKI

“Şüpheli tarafından adı geçen ve yeni müşteki olacak kişilerin doğrudan şeref ve itibar hakkına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin beyanları eğer maddi gerçeği yansıtmıyorsa ifade özgürlüğü kapsamına giremez. Aziz İhsan Aktaş’ın doğruluğu henüz bilinmeyen iki ayrı iddiası ve beyanı nedeniyle iki ayrı CHP genel başkan yardımcısı hakkında fezleke düzenlenmiştir. Özellikle bir genel başkan yardımcısının, İstanbul milletvekili olması sebebiyle lekelenmeme hakkını da gözeterek Aziz İhsan Aktaş’ı makamınıza ihbar ve şikâyet ediyoruz.” Aktaş hakkında ‘suç uydurma’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından kamu dava açılması istendi.

‘BEN DE SENİ TANIMAYRUM’

Aziz İhsan Aktaş hakkında yaptıkları suç duyurusunu Sarıyer’deki CHP İl Binası’nda düzenlediği toplantıda açıklayan Gürsel Tekin, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Tekin, Özgür Çelik’in yeniden CHP İl Başkanı seçilmesinin ardından kendisinin İl Başkanlığı’na devam etmesiyle ilgili yargı kararlarını tanımayan CHP Lideri Özgür Özel ve Genel Merkez yönetimine “Hani Temel demiş ya ‘Ben de seni tanımayrum.’ Ben, bütün onların tanımamazlığına rağmen Atatürk’ün koltuklarında oturdukları için tanımaya devam edeceğim” sözleriyle yanıt verdi.