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BİTLİS (İHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Güroymak’ta karla mücadele çalışması

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Güroymak’ta karla mücadele çalışması
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Güroymak’ta karla mücadele çalışması
İlçe merkezinde caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan sarkıtlar, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı.
Yoğun kar yağışının ardından Güroymak Belediyesi karla mücadele ekipleri 169 kilometrelik yol ağını kardan temizledi. Eksi 15 dereceyi bulan havaya rağmen Güroymak Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütleleri ise kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Yol açma çalışmalarına D300 karayolunu da dâhil ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, “Şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlarımızın yollarını da açtık. İlçede kapalı yolumuz kalmadı. Meteoroloji hava raporuna göre hafta içinde kar yağışı bekleniyor. Belediye olarak kar yağışı durumunda çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam edeceğiz” dediler.

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