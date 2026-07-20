Gürlek’ten Yazıcıoğlu açıklaması: FETÖ’nün karanlık izi araştırılıyor

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Gürlek, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

SONUNA KADAR GİDİLECEK

Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Gürlek, "Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır" dedi. Gürlek soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletin hukuk içinde sonuna kadar gideceğinin altını çizdi.