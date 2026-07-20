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Gürlek’ten Yazıcıoğlu açıklaması: FETÖ’nün karanlık izi araştırılıyor

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#FETÖ Soruşturması#Muhsin Yazıcıoğlu#Adalet Bakanlığı
Gürlek’ten Yazıcıoğlu açıklaması: FETÖ’nün karanlık izi araştırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili "Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir" dedi.

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Gürlek, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

SONUNA KADAR GİDİLECEK

Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Gürlek, "Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır" dedi. Gürlek soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletin hukuk içinde sonuna kadar gideceğinin altını çizdi.

 

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#FETÖ Soruşturması#Muhsin Yazıcıoğlu#Adalet Bakanlığı

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