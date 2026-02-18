Gürlek’ten teşkilata ‘özlük hakkı’ mesajı

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yargı çalışanlarına özetle şöyle seslendi: “Bugün sizlerle aynı kürsüde görev yapmış, aynı dosyaların arasında sabahlamış, aynı vicdani muhasebeleri yaşamış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum. Adliye koridorlarının sesini bilirim. Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, her birinin bir insan hayatına dokunduğunu bilirim. 20 yıl boyunca hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. İddianame düzenledim. Duruşma yönettim. Karar verdim. O nedenle adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İş yükünün farkındayım.

NORM KADRO SİSTEMİ

İş yükü analizleri yeniden yapılacak. Norm kadro sistemi güncellenecek. Performans ölçütleri daha adil ve objektif bir zemine oturtulacak. Hâkim ve savcılarımızın mesleki gelişimini güçlendiren uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu, motive ve güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür.

AVUKATLARA SESLENDİ

Bu bütünün ayrılmaz unsurlarından biri de savunma makamıdır. Kıymetli avukatlarımız, sizler yargının üç sacayağından birisiniz. Barolarımızla daha yakın ve düzenli istişare mekanizmaları kuracağız. Fiziki şartlardan dijital erişime kadar her alanda işbirliğini artıracağız. Biz, 26 bin 765 hâkim ve savcımızla, 96 bin 53 adalet personelimizle, 83 bin 929 ceza ve tevkifevleri teşkilatı mensubumuzla, 208 bin 223 avukatımızla büyük bir adalet ailesiyiz.”