Gürlek’ten fon mesajı: Dosya kapanmaz... Beş kişi parayı hesaba iade etti

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Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden tutuklanan hakemlere, Kozinoğlu soruşturmasından nafaka düzenlemesine birçok onuda önemli mesajlar verdi. İşte Gürlek’in açıklamalarından çarpıcı satır başları:

TÜRK EKONOMİSİ GÜÇLÜ

“Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.

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85 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin malvarlığı donduruldu. Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kâr çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. SPK’nın ve İstanbul Borsası’nın alt birimi MKK’nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık.

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ZARAR KARŞILANACAK

Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net, kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. SPK’nın ve kurulan Yüksek Kurul’un almış olduğu kararlar çerçevesinde de iyi niyetli yatırımcının zararı karşılanacak. TMSF’de bir iade hesabı açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre’ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.

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İSMİ NE OLURSA OLSUN...

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefette 107. madde var. Manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani, ‘zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak’ algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurtdışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbiri uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Maliye Bakanlığımızın, SPK’nın önlemleri var. Fon Kurulu’nun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hukuk çerçevesinde kısa sürede fahiş kazanan, tüyo alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne gerekiyorsa yapacağız. Anadolu’da bir söz var; ‘Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkarır.’ Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Piyasamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmeyecek.”

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

“Terörsüz Türkiye süreci bizim için çok önemli. Biz bunu Türkiye Yüzyılı projesi olarak görüyoruz. 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız, devletin güvenliği her anlamda maalesef zarara uğratıldı. Bu süreçten dönüş yok, ok yaydan çıktı. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit tasdiki mekanizması var. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız hem İstihbarat Başkanlığımız hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız.”

TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZ OLMASI LAZIM

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“Hakemlerin resmi sınavları var. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek, kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. MASAK raporları, HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları var. Hakemlerin de adalet, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması.”

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KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI

“Adli Tıp Kurumu henüz raporu tamamlamadı. Soruşturma tüm yönleriyle yürütülüyor. Gelinen aşamada bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin tespitler var. Kurtlar Vadisi’nin bir bölümünde burada ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Kaşif Kozinoğlu vefat etmeden önce bu dizide birebir işlenmiş. Savcı arkadaşlarımız senaristleri dinlediler. Oradaki karakter ismi benziyor, devlet görevlisi, Silivri Cezaevi, elektrik kesintisi. Bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Şu an araştırmalar devam ediyor.”

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ

“Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık, özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis’e sunacağız. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle yani teklif olarak, Meclis’e sunacağımız yeni düzenlemeyle daha adaletli, daha hakkaniyetli bir sistem istiyoruz. Burada elbette bayanlarımızın mağdur olmaması gerekiyor. Hâkimlerimize bir yetki veriyoruz. Aile Mahkemesi hâkimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama evlilik süresi de dikkate alınacak ama tekrardan hâkimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir, belirli bir süre de koyabilir.”