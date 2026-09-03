Gürlek: Kimse hukukun üzerinde değil

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Yeni Adli Yıl açılışı nedeniyle dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile diğer ilçe adliyelerin Başsavcıları, hâkimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuşmasında adalet camiasının bütün şehitlerini ve 31 Mart 2015’de İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında DHKP/C’li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi. Yargı mensuplarının 2026-2027 yeni adli yılını kutlayan Bakan Gürlek özetle şöyle devam etti:

MAKAM AYIRT ETMEKSİZİN

“Bizim için en önemli ölçü vatandaşlarımızın adalet sistemine duyduğu güven ve bu güveni daha da güçlendirecek adımlardır. Ben de 86 milyon vatandaşımızın adalet bakanı olarak, bu makamı bir unvan olarak değil, milletimizin ve devletimizin bize tevdi ettiği büyük bir emanet olarak görüyorum. Adalet hizmetlerinde kişi, düşünce, makam ayırt etmeksizin milletimizin tamamına karşı taşıdığımız müşterek bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum. Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımız da hukukun korunması dışında değildir.

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FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkânlarla yeniden değerlendiriyoruz.

UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN

Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suiistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı somut delillere dayalı ve titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Biz, hiçbir dini yapılanmayla, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.”

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ALO ADALET 135

1 Eylül itibarıyla Alo Adalet 135 hizmetinin Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak uygulamaya geçtiğini söyleyen Bakan Gürlek, “Bu uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini de tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti ekim ayında tüm Türkiye’deki adliyelerde faaliyete geçecek” diye konuştu.