Gürcistan’la 5 milyarlık ticaret hedefi

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Erdoğan özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’DEN DESTEK

“Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü’nü de şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Kobak-

hidze’yi, şubat ayında devraldığı Başbakanlık görevi dolayısıyla bir kez daha kutluyor, başarılar temenni ediyorum. Bugün (dün) iki dost komşu ve stratejik ortak olarak Sayın Başbakan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım.

BAKÜ-TİFLİS-KARS

Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin bizleri geliştireceğimiz yeni iş imkânlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz. Türkiye- Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek Yolu’nu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun bel kemiği olan Bakü - Tiflis - Kars demiryolunun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan’ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu sayın Başbakan’a ilettim.

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FETÖ’YLE MÜCADELE

Görüşmelerimizde, güvenlik iş birliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayri meşru yapılarla mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir. Sayın Başbakan’la görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım.

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MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR

Bildiğiniz üzere 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız Gürcistan’la aynı grupta yer alıyor. Milli Takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran’da Almanya’nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum.”

ÜLKELERİ FİLİSTİN’İ TANIMAYA DAVET

- ERDOĞAN “Sayın Başbakan’la görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık” diyerek Filistin mesajları verdi: “Gazze’deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı karar uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin’e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu vesileyle henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.”

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LİDERLİĞİNİZ HEPİMİZE ÖRNEK

- GÜRCİSTAN Başbakanı Irakli Kobakhidze toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmekten mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda tüm Türk insanlarının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da Gürcistan’ı ziyaret edeceğine söz verdi, umuyoruz ki bu ziyaret de en yakın zamanda gerçekleşecek. Gürcistan için toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli” dedi.

SAÇLARININ AZİZLİĞİNE UĞRADI

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- Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, resmi tören sırasında saçlarının azizliğine uğradı. Uzun saçlarıyla dikkat çeken konuk başbakan, sürekli gözlerinin önüne düşen saçlarını düzeltmekle uğraştı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı’nı dün Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı.