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Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı: 2 kişi kıyıya çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Uçak#Gürcistan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:59

Karadeniz'de hareketli dakikalar yaşandı Gürcistan'dan havalanan ve 2 kişinin bulunduğu uçak, Rize'nin Pazar ilçesinde denize acil iniş yaptı. Uçaktaki kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı. 

Gürcistandan kalkan uçak Rizede denize acil iniş yaptı: 2 kişi kıyıya çıkarıldı

UÇAKTAKİ 2 KİŞİ ÇIKARILDI

Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner'in sağlık durumları ile ilgili ise açıklama yapılmadı.

Gürcistandan kalkan uçak Rizede denize acil iniş yaptı: 2 kişi kıyıya çıkarıldı

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İLK BULGU MOTOR ARIZASI

DHA Trabzon Bölge Temsilcisi Fatih Turan'ın aktardığı bilgiye göre; İlk bulgular motor arızası olduğu yönünde. 

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#Rize#Uçak#Gürcistan

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