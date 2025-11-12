Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

'BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

CNN TÜRK Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk bölgeden şu bilgileri aktardı:

Tiflis'e yaklaşık 200 km mesafedeki Kaheti'de Signagi denilen bir bölge. Azerbaycan Gürcistan sınırı tam olarak burası. Hemen arkamda ne yazık ki düşen uçağımızın enkazı bulunuyor. Son derece zor bir coğrafya, çalışmalar devam ederken uçağımızın enkazı güvenli bir alanda çekilmiş durumda. Tabii çok geniş bir bölge Signagi bölgesi. Dün 13:00 sıralarında Azerbaycan'ın Gence şehrinden kalkmıştı. Kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra irtibat kesildi be bu bölgede düştü. Uçak 3 parçaya ayrıldı 20 askerimiz vardı uçağın içinde. Bazı askerlerimizin yapılan çalışmalar neticesinde naaşlar alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Gürcü ve Türk makamları harici başka kimse alınmıyor. Geniş bir güvenlik şeridi çekildi.

Gürcistan İçişlerine bağlı yetkililer, askerler, polisler burada. Türk makamları ve MSB'ye bağlı kaza kırım ekibi burada. Dün Azerbaycan'dan kalkan AKINCI TİHA'lar havadan tarama yaptı. Havadan yapılan gözlemler devam ediyor. Gece de çalışmalar yapıldı şu an hava aydınlanıyor. Havanın aydınlanmasıyla bölgede çok çok yoğun çalışmalar başlayacak.

Şehitlerin naaşlarının bölgeden alınması, enkaz parçalarının toplanması gibi çalışmalara ekipler devam ediyor.

'ENKAZ PARÇALARININ FARKLI YERLERE DAĞILDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Enkaz parçalarının farklı yerlere dağıldığı tespit edildi. Biz arazide yayınlarımızı gerçekleştirirken biraz ilerledik. Bulunduğumuz noktadan böyle bir parçaya denk geldik. Bu uçağın parçası mı bu konuda tabii bir bilgi sahibi değilim ama olabilir. Burası büyük bir alan, geniş bir alanda çalışmalar yapılıyor. Askerlerimizin maaşları bir yandan alınıyor.

'BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR'

Parçaları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Az önce ki yayında göstermiştik de ki gövdeyi enkazın büyük bir kısmını görüntülemiştik o bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Burası dağlık bir bölge, dağlık bölgenin hemen şu yamacın dağın arka kısmında yine çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da tabii arazide karadan da ekiplerin saha taraması da devam ediyor.

Ekiplerin kolu kuvvetlerinin Gürcistan askerlerinin ve polislerinin imkan sağladığı ölçüde yayın yapıyoruz. Çünkü geniş bir güvenlik önlemi de alındı. Sabah 6'da yaptığım yayında çok daha gerideydik. Şimdi o güvenlik şeridini genişlettikleri için biraz daha uzak noktaya geldik. Bir yandan biz de araziye geldik. Bir yandan biz de araziyi inceliyoruz, gözlemlemeye çalışıyoruz. Biraz daha ilerledikçe böyle bir parçaya denk geldik. Bu uçağın enkazın bir parçası mı bu konuda net bir bilgim yok.

'MSB KAZA KIRIM EKİBİ BURADA'

Hem Gürcistan polisi hem de Gürcistan askerinin çalışmaları devam ederken Türkiye Büyükelçiliği ve MSB Kaza Kırım Ekibi de burada. Çalışmalar uzun sürecek gibi gözüküyor.



Gürcistan medyasında kara kutunun bulunduğu şeklinde bazı haberler var. Türk makamları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçak kazalarında en önemli veriyi kara kutu verir. Kara kutu üzerinde yapılacak çalışma olayı aydınlatacaktır.

Hem Türkiye, hem Gürcistan hem de Azerbaycan üç ülke çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şartlar zor olduğu için çok geniş bir arazi, ekipler farklı noktada ekipler dağılmış vaziyette.

DÜŞEN UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.