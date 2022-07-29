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Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi

#Gürcistan#Gudauri Dağı#Helikopter

Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

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Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin kararıyla 1 günlük yas ilan edildi. Başbakan İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ülkede yarın bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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#Gürcistan#Gudauri Dağı#Helikopter

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