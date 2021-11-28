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Gürcistan’a kaçarken kamyonette yakalandı

#Sezer Öztürk#Kaçak#Yakalama
Gürcistan’a kaçarken kamyonette yakalandı

İstanbul’da yol verme tartışmasında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayda firari olarak aranan eski futbolcu Sezer Öztürk, Gürcistan’a kaçmak isterken Artvin Hopa’da bir kamyonetin kasasında yakalandı.

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19 Eylül’de Halil İbrahim Scholten (24), babası ve arkadaşları ile Çekmeköy-Şile Otoyolu Paşaköy mevkisinde, piknik yapıyordu. Otomobilleriyle bir patika yolu kapatmışlardı. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları otomobille bu yoldan geçmek istedi. Scholten’le Öztürk arasında tartışma çıktı ve olay silahlı kavgaya döndü. Tabancası tutukluk yapan Scholten otomobille kaçtı. Öztürk de otomobiliyle Scholten’in peşine düştü. Çekmeköy, Ertan Sokak’ta bir kez daha silahlar patladı.

Göğsünden ve sırtından vurulan Scholten öldü. Babası Haydar ve ağabeyi Duran Genç ile arkadaşları Sezgin Yıldız ve Metin Açık ise yaralandı. Öztürk kayıplara karıştı. Öztürk ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardı. Bugüne kadar yakalanamayan Sezer Öztürk dün, Artvin Hopa’da Gürcistan’a kaçmak için gizlendiği bir kamyonetin kasasında yakalandı.

ALKOLLÜYDÜLER, BİZE SALDIRDILAR

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Öztürk, ifadesinde “Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar” diyerek suçlamayı kabul etmedi. Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Teslim olan Sezer Öztürk’ün şoförü Abdullah M. de tutuklanmıştı.

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#Sezer Öztürk#Kaçak#Yakalama

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