Gürcan’ın katili havalimanında yakalandı

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İstanbul Eyüpsultan’da 22 Şubat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

KAR YAĞIŞINDAN GÖRMEMİŞ

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi.