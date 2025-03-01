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Gürcan’ın katili havalimanında yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Muhammet Gürcan Koçak#İstanbul Havalimanı
Gürcan’ın katili havalimanında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak’a çarparak ölmesine neden olan ve olayın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.Y., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

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İstanbul Eyüpsultan’da 22 Şubat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

KAR YAĞIŞINDAN GÖRMEMİŞ

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi.

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#Eyüpsultan#Muhammet Gürcan Koçak#İstanbul Havalimanı

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