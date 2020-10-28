Gürbulak'ta 591 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekip Şubesince yürütülen akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İran’dan Türkiye’ye getirilmek istenen ve asfalt hammaddesi olarak beyan edilen ürün riskli olarak değerlendirildi. Toplamda 26 tanker ile taşınan ürünler Gürbulak Gümrük Kapısı'na getirildiğinde numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi. Numune sonuçları gelinceye kadar tankerlerin gümrük işlemlerinin tamamlanması bekletildi. Laboratuvardan gelen numune sonuçlarına göre tankerlerin içerisindeki ürününün beyan edildiği gibi asfalt hammaddesi olmadığı, fuel-oil cinsi petrol ürünü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gerçeğe aykırı beyanla Türkiye’ye sokulacak ve bir dizi işlemden geçirilerek akaryakıt olarak da kullanılabilecek yaklaşık 1 milyon Türk lirası değerinde 591 ton fuel-oile ve bu ürünlerin naklinde kullanılan 26 tankere el konuldu. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, sorumlular gözaltına alındı.