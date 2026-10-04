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Gürbulak Sınır Kapısında gümrük muhafaza memuruna bıçaklı tehdit

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#Gürbulak Gümrük Kapısı#Gümrük Muhafaza Memuru#Bıçaklı Tehdit
Gürbulak Sınır Kapısında gümrük muhafaza memuruna bıçaklı tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 23:23

Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanında bir yolcunun, eşyalarının kontrol edilmesi sırasında bıçak çekerek görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ekim 2026 günü meydana gelen olayda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanına gelen bir kişi, eşyalarının muayenesi sırasında elindeki bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği ve akabinde arbede çıkardığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Olay üzerine ilgili birimlerimizce derhal müdahalede bulunularak, şahıs ve söz konusu bıçak muhafaza altına alınmıştır. Konu hakkında Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, savcılık makamının talimatı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında Gümrükler Muhafaza Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat işlemleri Ticaret Bakanlığımız birimlerince sürdürülmektedir."

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