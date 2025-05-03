Gurbetçiye TOKİ projesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik önümüzdeki dönemde yapılması planlanan vaatlere ilişkin önemli bir sunum yapıldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan sunumda, gurbetçilerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere TOKİ projelerinden yararlanmasından TBMM’de temsil edilmelerine yönelik yapılacak düzenlemelere ve bulundukları ülkelerde yaptıkları askerliklerin Türkiye’de tanınmasına ilişkin atılacak adımlar yer aldı. Hürriyet’in ulaştığı sunumda özetle şunlar yer aldı:

- EN FAZLA ALMANYA’DA: 60 yıl önce başlayan sürecin sonucunda bugün en fazla vatandaşımızın bulunduğu ülkeler 3.5-4 milyonla birinci sırada Almanya yer alıyor. İkinci sırada 900 bin ile Fransa, 400 bin ile Hollanda, 320 bin ile Belçika, 150 bin ile Avustralya ve 311 bin ile ABD’de bulunuyor.

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- ASKERLİĞİN TANINMASI: Yurtdışındaki vatandaşlar için vaatler kısmında ise geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirebilmesi için yurtdışında en az 185 gün kalma şartı 30 güne düşürülecek. Yurtdışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye’de tanınması sağlanacak.

- 3 BÜYÜK İLDE KONUT: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere farklı illerimizde yeni TOKİ projeleri başlatılacak. Yurtdışında yaşayan 10 bin genç her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında Türkiye’ye getirilecek. Çifte vatandaşlık hakkı desteklenecek, Türkiye’de ve bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımlar atmaya devam edilecek.