Gurbetçiler gidince onlar harekete geçti | Komşu ülkeden alışveriş için akın akın geliyorlar

Avrupa’da yaşayıp, 22 Haziran’dan itibaren yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri sona erdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, 3 aylık süreçte 4 milyon 96 bin 911 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, Ulus Pazarı’nda Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.

'PAZARIMIZ ESKİ HAREKETİ GÜNLERİNE DÖNDÜ'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, sınır kapılarındaki durumun olumlu yansıdığını belirterek, "Okulların da açılmasıyla birlikte artık tatil sezonu sona erdi. Dolayısıyla yerli müşterimiz artık Edirne’ye dönmüş durumda. Hem onlardan, hem de sınır kapılarındaki yoğunluğun hafiflemesinden kaynaklı Bulgar müşterilerde ciddi artışımız var. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, öğleden sonraya kadar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara nazaran Ulus Pazarı çok kalabalık bir gün geçirdi. Çok klişe olacak ama tabiri caizse pazarımız eski hareketli günlerine döndü diyebiliriz" dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA

Toplam 3 ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne’de olduğuna dikkat çeken Atkoşan, "Cuma günleri Edirne merkeze kuruyoruz. Cumartesi günü İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeyiz, pazar günü de Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeyiz. Üç pazarımız da Avrupa standartlarında kapalı pazarlar. Üç pazar içerisinde Edirne’yi birinci sıraya koyabiliriz. Bunun da sebebi buradaki Bulgar müşterilerin yoğunluğu. Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın okulların açılması sebebiyle artık tamamen dönüşlerini tamamlamasıyla birlikte sınır kapıları sakinlemiş durumda. Gidiş-gelişlerde herhangi bir problem yok. Bulgar turistler de rahatlıkla girip çıkabiliyor ülkeye. Önümüzdeki haftalarda kış sezonunun da tamamıyla başlamasıyla birlikte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'TURİSTLER GELMEYE BAŞLADI'

Pazar esnafından Serhat Bayram da sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla pazardaki hareketliliğin arttığını söyleyerek, “Bulgar müşterilerimiz halen yoğunlukta ama geçen senelerle kıyaslarsak, Edirne’nin dışına kayan müşteriler de oluyor. Gurbetçi sezonu bitti ama onların da pek faydası olmadı diyebiliriz. Aslında gurbetçilerin yoğun olduğu dönemde Bulgar turist sayısında çok düşüş oluyor. Sınır kapılarındaki yoğunluk bize kötü yansıyor. Şu anda bu sezon bitti ve Bulgar turistler gelmeye başladı çok şükür. Ben eylül ayının da bir nebze sakin geçeceğini düşünüyorum. Gelecek aylar daha yoğun olacaktır" dedi.

‘EKONOMİYE FAYDALARI OLUYOR'

Esnaf İsa Güven de "Yazın oldukça durgun dönem geçirdik. Sınır kapıları çok yoğundu gurbetçilerin gidiş ve gelişlerinden dolayı. Bu yoğunluk sona erince şimdi Bulgar yoğunluğu başladı pazarımızda. Biz de bu durumdan memnunuz. Alışveriş yaptıkları zaman çok sayıda yapıyorlar, dolayısıyla ekonomiye de faydaları olmuş oluyor" ifadelerini kullandı. (DHA)