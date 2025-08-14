Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor... 'Dönerken burukluk yaşıyoruz'

Haberin Devamı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

Belçika'ya dönen Süleyman Yıldız, gazetecilere, Türkiye'de ailesi ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirten Yıldız, "Gelirken memleket özlemi, akrabalara sevgi ve hasretle geliyoruz. Dönerken burukluk yaşıyoruz. Önümüzdeki seneyi iple çekeceğiz. Bir yıl sonra tekrar memleket hasretimizi gidermek için yola çıkacağız." dedi.

"GELDİĞİMİZDE TÜRK BAYRAĞINI GÖRMEK, EZAN SESİNİ DUYMAK ÇOK AYRI BİR DUYGU"

Almanya'da yaşayan Ertuğrul Polat ise ailesini ve sevdiklerini Türkiye'de geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Tatilin çok hızlı geçtiğini aktaran Polat, "Geldiğimizde Türk bayrağını görmek, ezan sesini duymak çok ayrı bir duygu. Türkiye'de güzel bir tatil geçirdik. Şimdi dönüyoruz, hüzünlüyüz. İnşallah seneye yine geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Almanya'ya giden Okay Kınık da taşıdıkları en ağır yükün hasret yükü olduğunu vurguladı.

Dönüş yolunun her zaman üzüntülü olduğunu anlatan Kınık, "Geride ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık, içimizde burukluk var. Çalıştığımız yere mecburen dönüyoruz. Yurt dışında aile hasreti çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Selcan Kınık da tatilin dolu dolu geçtiğini, memlekette olmanın anlatılmaz bir his olduğunu söyledi.

Ailesiyle Belçika'ya dönen Selda Türkoğlu ise heyecanla geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını ifade etti.